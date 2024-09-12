الجيش: تحرير 3 مواطنين في منطقة البقاع كانوا قد خُطفوا في 9 الحالي

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنّ "نتيجة الرّصد والمتابعة الأمنيّة من قبل مديرية المخابرات، تمّ تحرير 3 مواطنين في منطقة البقاع، كانوا قد خُطفوا بتاريخ 9/9/2024".
وكانت قد كشفت قيادة الجيش أمس، أنّ "ليل 10/9/2024-9، أقدمت عصابة إجراميّة على استدراج 8 فلسطينيّين من سكان مخيّم برج البراجنة إلى منطقة البقاع، بزعم تأمين هجرتهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعيّة، وقامت بخطفهم مطالِبةً بفدية للإفراج عنهم".
وأوضحت في بيان، أنّ "على الأثر، نفّذت مديريّة المخابرات عمليّة رصد ومتابعة أمنيّة بالتّزامن مع عمليات دهم، ما أسفر عن تحرير المخطوفين عند الحدود اللّبنانيّة السّوريّة في منطقة الهرمل، وتوقيف المواطن (ع. ع.) المنتمي إلى العصابة، الّذي تولّى نقل المخطوفين من بيروت إلى منطقة البقاع".
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