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اليمن يدعو لتكثيف الضغوط على «الحوثي» لضمان سلامة المختطفين الأمميين

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ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

دعت الحكومة اليمنية إلى تكثيف الضغط الدولي عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من خلال فرض عقوبات إضافية على قادة جماعة الحوثي، وتصعيد قضية اختطاف موظفي المنظمات الدولية لكشف حجم الانتهاكات الحوثية.  
كما طالبت بزيادة الوعي العالمي بمخاطرها، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم. 
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه مع اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات التي شنتها جماعة الحوثي، والتي طالت أكثر من 50 من موظفي الأمم المتحدة، وإخفائهم قسرياً، تستمر جماعة الحوثي في نهج التضييق على المنظمات والضغط عليها، وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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