قوات الاحتلال تنسحب من محيط مستشفى محمود عباس الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من محيط مستشفى محمود عباس الحكومي، شمالي الخليل، بعد اعتقال شاب مصاب من خلال قوات إسرائيلية خاصة، بحسب ما ذكرته الغد.

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة بسيارة مدنية "باص" إلى داخل مستشفى محمود عباس الحكومي في حلحول شمالي الخليل بالضفة الغربية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مستشفى محمود عباس الحكومي شمالي الخليل عقب تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى داخله

والشاب الفلسطيني الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية الخاصة من داخل مستشفى محمود عباس الحكومي شمال الخليل كان قد أصيب بانفجار سيارة في المدينة قبل نحو شهر.

وكان جيش الاحتلال قد عاود اقتحام محيط مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في محيط المخيم، إذ أن جيش الاحتلال شرع في عمليات تدمير في محيطه.

كما فجّر جيش الاحتلال 7 منازل داخل مخيم طولكرم تعود لمطاردين في كتائب شهداء الأقصى وكتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وفجر منزل الشهيد أحمد سليط في مخيم طولكرم.

واحتجزت قوات الاحتلال طاقم إسعاف داخل مخيم طولكرم أثناء توجههم لنقل حالة مرضية بعد تنسيق الصليب الأحمر، وانقطع الاتصال معهم.

فيما أفرج الاحتلال اليوم عن المسعفين الخمسة الذين اعتقلهم يوم أمس أثناء نقلهم لمرضى وإخلائهم عددًا من الأطفال المحاصرين داخل مخيم طولكرم.

يذكر أن جيش الاحتلال كان قد أعلن الأربعاء اعتقال 23 مطلوبًا في مدن شمال الضفة الغربية.

وكانت خدمات الطوارئ الفلسطينية قد قالت الأربعاء، إن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه انتشلت جثث الشهداء الخمسة من موقع القصف ونقلتها إلى المستشفى.