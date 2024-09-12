محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، شهد انخفاضا طفيفا في الأسعار بالتزامن مع بداية التعاملات عند مستواه في بداية تعاملات اليوم الخميس.

"الخليج 365" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 3874 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3390 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 2906 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2260 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1614 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغ 120490 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب27120 جنيه.

يذكر أن سعر الذهب، ارتفع أمس الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه في بداية تعاملات أمس.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2497 دولارا للأونصة، "الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24"، مع نهاية تعاملات الجمعة، بانخفاض 19.35 دولار بنسبة 0.77% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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