وفاة رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري عن عمر يناهز 86 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

توفي اليوم الخميس، الرئيس السابق لجمهورية البيرو ألبرتو فوجيموري، الذي حكم البلاد من 1990 حتى 2000، عن عمر ناهز 86 عاما بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.

وكتبت كيكو فوجيموري ابنة الرئيس الراحل في حسابها على منصة "إكس": "بعد صراع طويل مع السرطان، رحل والدنا ألبرتو فوجيموري للتو إلى لقاء الرب"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت: "نطلب من الذين قدّروه أن يرافقونا بالصلاة لروحه الخالدة. شكرا جزيلا يا أبي! كيكو، خيرو، ساتشي، وكينزي فوجيموري".

وفي 7 ديسمبر الماضي، أفرجت السلطات في البيرو عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري بعد قضاء حوالي 14 عاما في سجون بلاده، على أساس إنساني بسبب المرض، وكان قد أُودع الحبس في 2009 إثر صدور حكم بالسجن بحقه لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأدين الرئيس السابق بقتل 25 شخصا في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب1980 – 2000".

وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكن المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس السابق تاليا إلى السجن، ويومها قال فوجيموري إن "العودة إلى السجن هي حكم بإعدام بطيء ومؤكد".

كما عانى الرئيس السابق بشكل متكرر من مشاكل في الجهازين التنفسي والعصبي، بما في ذلك شلل في الوجه وارتفاع في ضغط الدم.