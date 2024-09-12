حريق في مقلب تدوير مصنع القمامة بالمحلة.. والحماية المدنية تسيطر عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

نجحت قوات الحماية المدنية في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في إخماد حريق اندلع في تراكمات قمامة، خلف مصنع لتدوير القمامة، بطريق الجابرية مركز المحلة.

وتسبت ارتفاع درجات الحرارة، وتصاعد الدخان الكثيف الناتج عن اشتعال النيران في القمامة في اندلاع الحريق.

البداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، إخطارا من أحد الأهالي يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق في تراكمات القمامة المشونة خلف مصنع تدوير القمامة بالمحلة.

على الفور انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ، إذ تم التعامل مع النيران والسيطرة عليها.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن الحريق نتيجة التفاعلات الكيميائية في القمامة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويجرى رجال الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد النيران.