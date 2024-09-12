شكرا لقرائتكم خبر عن توقع خسائر مادية فادحة.. الإعصار "فرانسين" يدخل البر في لويزيانا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

خسائر 5 مليارات دولار

الدمام - شريف احمد - دخل الإعصار فرانسين مساء الأربعاء، البر في ولاية لويزيانا الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب أعلان المركز الوطني للأعاصير.وقال المركز إن أمطارًا غزيرة ورياحًا إعصارية القوة تنتشر في البر على امتداد جنوب لويزيانا، مشيرًا إلى أن تقديراته لسرعة الرياح المصاحبة لفرانسين تبلغ 155 كيلومترًا/ساعة، ما يجعله إعصارًا من الفئة الثانية على سلم تصاعدي من 5 درجات.ودعا المركز السكان المحليين إلى الاحتماء في الداخل بعيدًا عن النوافذ.وحذرت السلطات من أن الإعصار قد يتسبب في هطول أمطار يصل منسوبها إلى 30 سنتيمترًا في بعض الأماكن، ما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة، بما في ذلك في المدن.

وقال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في نشرة له، إنه من المحتمل أن يتسبب فرانسين في أضرار وخسائر تصل إلى 5 مليارات دولار إذا ضربت بقوة من الفئة الثانية، وفقًا لما قاله تشاك واتسون، مصمم نماذج الكوارث في مركز أبحاث إنكي.

كما أن هناك احتمالًا بأن تضعف العاصفة عندما تصل إلى الشاطئ، ما قد يخفض الخسائر إلى نحو مليار دولار.

وإذا زادت قوة فرانسين، فستكون ثالث إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة هذا العام.