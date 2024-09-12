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الحكم على المتهمين في قضية أحداث رمسيس.. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة متهمين في قضية أحداث رمسيس.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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