أثناء خدمته بالقوات المسلحة.. وفاة نجل الحاخام الرئيسي في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الحاخام الرئيسي في أوكرانيا موشيه أسمان، مقتل ابنه ماتيتياج أنطون سامبورسكي، أثناء خدمته في صفوف القوات المسلحة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وكتب أسمان في قناته على "تلجرام": "في الكنيس المركزي، أودع ابني ماتيتياج أنطون، الذي لقي مصرعه في الصفوف الأمامية".

وأعلن مصدر أمني روسي، أن القوات الأوكرانية تركت مواقعها على خطوط الجبهة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة ميمريك في دونيتسك، مشيرة إلى أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة وصلت إلى حوالي 2020 جنديا.

واعترف جندي أوكراني من لواء المدرعات 59 يدعى يوري، بتكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة في العدد والعتاد، وفرار الجنود من الخطوط الأمامية بجبهات القتال.

ووفقا للجندي، فإن القيادة الأوكرانية تقوم بالزج بجنود مشاة عديمي الخبرة إلى المعركة في دونباس، ويتم القضاء على هذه التعزيزات بالكامل في نهاية المطاف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.