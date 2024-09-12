"كان جاي يزور المقام".. وفاة مسن بجوار مسجد السيد البدوى في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

توفي مسن في العقد التاسع من العمر، بجوار مسجد السيد البدوي في طنطا، بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب، أثناء زيارة الضريح وأداء صلاة العشاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية في ميرية أمن الغربية، إخطارًا من نقطة مسجد السيد البدوي التابعة لقسم شرطة أول طنطا، يفيد بالعثور على جثة مسن بجوار مسجد السيد البدوي.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمحل الواقعة، إذ تبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن المتوفى يُدعي "م. ل" 84 عاما، ومقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، والوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

"كنا فاكرينه نايم"، بهذه الكلمات روى شهود العيان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المسن قبل وفاته، إذ أكدوا أن المتوفى قام بزيارة المسجد وأداء الصلوات بعد حضوره من القاهرة خصيصًا لزيارة ضريح مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وأداء صلاة العشاء، حتى تم اكتشاف وفاته.

تم نقل الجثة إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.