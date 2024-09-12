يديعوت: عضو كنيست يقتحم غرفة جريح فلسطيني نفذ عملية دهس ويتوعده بالقتل

اقتحم عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت غرفة في مستشفى بالقدس يرقد فيها منفذ عملية الدهس، التي وقعت الأربعاء، وسط الضفة الغربية المحتلة، وتوعد بقتله.

وسوكوت نائب عن حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اقتحم “سوكوت” الغرفة التي يرقد فيها الفلسطيني في مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس المحتلة.

وقال “سوكوت” متوجها بالكلام للفلسطيني المصاب: “سوف نحرص على أن تقتلك دولة إسرائيل. سنمرر قانونا يقتلك”.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، اعلن الجيش في بيان إن جنديا برتبة رقيب يدعى “غيري غدعون هنغال” يخدم في “كتيبة نحشون” (90) ضمن “لواء كفير” (مشاة)، قُتل خلال عملية الدهس التي نُفذت بصهريج غاز عند مفترق مستوطنة “غفعات أساف” قرب رام الله.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، إن سائق الصهريج أصيب بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي.

بدورها، قالت القناة (12) العبرية، إن “سائق الصهريج هو هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله، (58 عامًا)، من سكان رافات قرب رام الله”.