اقتصادية وخمس نجوم.. أسعار عمرة الموسم الجديد 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة بعد إعلان واعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد 1446 هجريًا.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة الموسم الجديد الاقتصادية تبدأ من 35 ألف جنيه.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة الـ4 نجوم تتراوح ما بين 4 إلى 45 جنيهًا.

وأوضح أحمد وحيد، أن أسعار برامج العمرة الـ5 نجوم تبدأ من 60 ألف جنيه.

واعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.