حدث ليلًا| موعد بدء رحلات العمرة 2024.. وقطع المياه بهذه المناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

سبتمبر أم أكتوبر؟.. ما موعد بدء رحلات العمرة 1446هـ؟

اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

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في هذا الموعد.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لمدة 10 ساعات عن منطقة الحوامدية، مساء يوم الجمعة.

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وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة بالموسم الجديد 2024

اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

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"مصر للطيران" تستقبل أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية

استقبلت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني المصري" أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية وأفراد البعثة المصرية بعد عودتهم من باريس، على متن الرحلة القادمة من مطار شارل ديجول.

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مدبولي يلتقي "عياد" بـ "الإفتاء: الدولة تدعم الدار لتحقيق أهدافها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، بمقر دار الإفتاء.

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لجنة تطوير الري تبحث مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية تطوير نظم الري الحديثة

بحث الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ورئيس اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول لنظم الري الحديث بالوادي والدلتا، مع أعضاء اللجنة التنسيقية، وممثلي شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، برئاسة ماجد سليمان السرتي، آفاق التعاون المستقبلي بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي في مجال تطوير نظم الري الحديثة.

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تقتصر على هذه الشركات.. قرار عاجل بشأن حق تنظيم برنامج العمرة

اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

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قانون الإجراءات الجنائية| طلب حكومي بالسماح بالتحقيقات دون محام.. والتشريعية ترد

تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.

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مدبولي يتابع جهود دعم صناعة الدواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.

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عودة تنظيم رحلات العمرة برا وبحرا

اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

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