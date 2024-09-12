قوات الاحتلال تقتحم مستشفى حلحول في زي نساء ويخطفون مصابين

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في زي نساء، مستشفى حلحول الحكومي شمالي الخليل، واختطفوا مصابين انفجرت بهما سيارة قبل ايام بالخليل.

تفاصيل لقاء الخليج 365 المفاوض لحماس بالوسطاء

في وقت سابق، أعلنت حركة حماس، تفاصيل لقاء الخليج 365 المفاوض للحركة برئاسة خليل الحية مع الوسطاء، وهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الأربعاء 11/9/2024 وتم استعراض التطورات بشأن المفاوضات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة.

وقد أكد وفد الحركة على ما يأتي:

- الترحيب بالدور المصري/ القطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على شعبنا.

- تأكيد استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

- التأكيد على استعداد الحركة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن في 31/05/2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقاً خاصة توافقات 2/7/2024م، دون وضع أية مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف.

- رفض أية مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها.

- الترحيب بإجراء حوار وطني شامل مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية.

- التأكيد على تجاوبها مع جهود الوسطاء، وترحب باستمرار دورهم وجهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة والإغاثة لشعبنا وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.