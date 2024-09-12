عائلات اختفت من السجلات ومنازل هُدمت.. الوضع الميداني لليوم الـ 341 في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الدفاع المدني في غزة، تفاصيل الوضع الميداني الحالي لقطاع غزة حتى الساعة 09:00 مساء، في اليوم 341 للحرب على غزة، وضمن الأحداث عبر المحافظات قُتلت عدد كبير من الأسر وهدمت منازل واختفت أسماء عائلات من السجل المدني، تحت القصف الإسرائيلي.

وفي السطور التالية تفاصيل الوضع الميداني في عدة مناطق داخل قطاع غزة:

محافظة الشمال:

القصف على منزل الدكتور بجامعة القدس المفتوحة "أكرم النجار" حيث تم انتشال 9 شهداء بينهم أطفال ونساء.

قصف (إسرائيلي) على منزل يعود لعائلة العجوري في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

محافظة غزة:

3 شهداء وإصابات نتيجة قصف (إسرائيلي) على مجموعة من المواطنين مقابل مخبز الشرق بحي النصر غرب مدينة غزة.

قصف (إسرائيلي) على منزل يعود لعائلة " ابو صهيبان" قرب مفترق عبد العال غرب شارع الجلاء في مدينة غزة.

لليوم التاسع عشر ما زالت قوات الاحتلال (إسرائيلي) تتوغل بحي الزيتون.

قصف ونسف وحرق بشكل كبير لمنازل المواطنين جنوب شارع 8.

قصف (إسرائيلي) مدفعي بشكل كبير جداً على مناطق متفرقة شمال شارع 8 وتحديدا مناطق مربع على بن أبي طالب ومنطقة لمصلبة ومفترق ابو حبيب ومنطقة المجمع الاسلامي.

ما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة مما يدفع المواطنين من اللجوء لاستخدام البدائل من النايلون والكرتون والقماش الذي قد يؤدي لحدوث خطر على الارواح والممتلكات.

محافظة الوسطى:

للمرة الخامسة تقصف قوات الاحتلال (إسرائيلي) مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا وتقتل 18 مواطن بينهم إثنين من موظفي وكالة الغوث وأطفال ونساء وأكثر من 18 مصاب بينهم حالات حرجة.

4 شهداء وجرحى نتيجة قصف (إسرائيلي) على منزل يعود لعائلة "أبو عطيوي" في منطقة بلوك سي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

محافظة خانيونس:

11 شهيد بينهم 9 إناث نتيجة قصف (إسرائيلي) على منزل يعود لعائلة "القرا" في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد طفل و6 إصابات نتيجة قصف (إسرائيلي) على منزل يعود لعائلة "النجار" قرب سوق الدراجات في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

محافظة رفح:

4 شهداء و 15 اصابة وعدد من المفقودين جراء قصف منزل لعائلة ابو شلوف في مواصي مدينة رفح.

قصف ونسف (إسرائيلي) لمباني سكنية شمال غرب مدينة رفح.