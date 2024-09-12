القسام يواصل التصدي للاحتلال في عدة محاور.. لليوم الـ 341

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 341 على التوالي، التصدي لقوات الاحتلال الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام اليوم الأربعاء 08 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 11 سبتمبر 2024م، بلاغاً عسكرياً حول قصف مجاهدينا في جنوب لبنان "مقر اللواء الغربي 300" التابع للعدو في "خربة ماعر" بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة مكونة من 30 صاروخاً؛ استهدفت مرابض مدفعية اللواء ومركز صيانته وتجمع قوات العدو فيه، رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة .

الاشتباكات الضارية بالأسلحة الثقيلة

وخاض مجاهدو القسام الاشتباكات الضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في كافة محاور القتال بقطاع غزة، إضافة إلى استهداف القوات المعززة بالآليات، بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والتحصينات والأفراد.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.