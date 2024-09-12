شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص ونزوح الآلاف جراء فيضانات غينيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - لقي 4 أشخاص مصرعهم ونزح الآلاف جراء هطول أمطار غزيرة في غينيا.وذكرت الوكالة الوطنية للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الإنسانية في غينيا اليوم، أن الأمطار تسببت في نزوح 20 ألف أسرة.كما غمرت المياه المنازل والطرق والجسور، وتسببت في العديد من الانهيارات الأرضية، وجرفت المياه الماشية.