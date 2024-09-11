شهيدان في غارة من مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في البياضة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، بمقتل شخصين إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فقد استهدفت الغارة الدراجة النارية في وقت متأخر من الليل، مما أسفر عن استشهاد راكبي الدراجة. وأوضح البيان أن فرق الإسعاف والصحة وصلت إلى موقع الهجوم، حيث تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن الهجوم يشكل تصعيدًا خطيرًا في الوضع الأمني في جنوب لبنان، ويعكس التوتر المتزايد في المنطقة. وأضاف البيان أن الوزارة تدين هذا الهجوم وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

من جانبها، أكدت السلطات المحلية في بلدة البياضة أن الغارة أثارت حالة من الذعر بين السكان، ودفعت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة. وأشار المسؤولون المحليون إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترات متزايدة.

كما دعت وزارة الصحة اللبنانية إلى تقديم الدعم اللازم للمتضررين وأسر الشهداء، وأكدت على أهمية التحقيق السريع والشامل في الحادث لضمان تقديم العدالة ومعالجة التداعيات الإنسانية.

تونس: التحفظ على أربعة أشخاص في حادثة رفع علم أجنبي فوق مبنى حكومي

أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس ، اليوم ، عن بدء تحقيق بشأن الحادثة التي تم فيها رفع علم دولة أجنبية فوق مبنى إحدى المؤسسات الحكومية، وذلك بعد تداول فيديو يوضح الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تصريح لـ"موزاييك" يوم الأربعاء، إن النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق فور انتشار الفيديو، حيث تم توقيف أربعة أشخاص، بينما تمت إحالة شخص خامس إلى المحاكمة. وأوضح أن الأبحاث حول الحادثة لا تزال جارية.

وفي السياق ذاته، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس يوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر علم تركيا يرفرف فوق مبنى تابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، مما دفع الإدارة العامة للشركة إلى إصدار بيان اعتذرت فيه عن ما وصفته بـ"الخطأ".

وأكد البيان الصادر عن الشركة أنه تم فتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل المسؤوليات وتطبيق التدابير الإدارية والتأديبية المناسبة