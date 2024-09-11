الهجوم على مفتي طاجيكستان داخل مسجد في دوشانبي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الداخلية في طاجيكستان بتعرض المفتي سعيد مكرم عبد القادر زاده، الهجوم بسكين من قبل شخص مجهول في المسجد المركزي بالعاصمة دوشانبي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الحادث وقع بعد انتهاء صلاة العشاء اليوم الأربعاء، حيث قام المعتدي، الذي وصفته الوزارة بأنه كان بدوافع عدائية، بمهاجمة المفتي بسكين داخل المسجد.

وأكد البيان أن المفتي تعرض لجروح طفيفة، وتمت معالجته من قبل الأطباء الذين قدموا له الإسعافات الأولية، قبل أن يغادر المستشفى في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على المهاجم على الفور من قبل ضباط الأمن الذين كانوا يتواجدون بالقرب من المسجد، لكن لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.

الوزارة أكدت أنها تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، وتعمل على تحديد دوافع المعتدي والبحث عن تفاصيل إضافية حول الحادث.

أرض الصومال تقترب من توقيع اتفاقية مثيرة للجدل مع إثيوبيا

أعلن إقليم أرض الصومال، الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية، عن قرب توقيع اتفاقية مثيرة للجدل مع إثيوبيا، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين. الاتفاقية المقرر توقيعها تتعلق بمذكرة تفاهم سبق وأن وقعت مطلع العام الجاري.

ووفقًا لوزير خارجية أرض الصومال، فإن المفاوضات المتعلقة بالمذكرة قد انتهت، وسيتم توقيع الاتفاقية الرسمية قريبًا. ويأتي ذلك في وقت يعتبر فيه الاتفاق مصدر توتر مع جمهورية الصومال الفيدرالية، التي تعتبر الاتفاقية تهديدًا لوحدتها وسيادتها.

تضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال منح أديس أبابا قطعة أرض على البحر الأحمر لإنشاء قاعدة بحرية وميناء، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة عن الصومال. وقد أثار هذا الاتفاق غضب حكومة الصومال التي اعتبرت الخطوة انتهاكًا واضحًا لسيادتها. وصرحت الحكومة الصومالية بأن أرض الصومال تُعد جزءًا من الصومال بموجب الدستور، وأن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا فاضحًا لوحدة الأراضي الصومالية.

في السياق نفسه، قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بزيارة القاهرة مرتين خلال الأشهر الماضية، حيث وقع في أغسطس اتفاقية تعاون عسكري مشترك مع مصر. الاتفاقية تنص على نقل معدات عسكرية وقوات إلى مقديشو، مع تقارير تفيد بنية مصر نشر خمسة آلاف جندي ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، إضافة إلى خمسة آلاف جندي آخرين.

هذه الخطوة أثارت استياء كل من إثيوبيا وأرض الصومال، حيث عبر وزير خارجية أرض الصومال عن مخاوف جدية بشأن القوات المصرية المنتشرة في الصومال، والتي يرى أنها قد تؤثر على التوازنات الإقليمية.