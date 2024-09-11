لامي: تصميم بريطاني على دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على إيران وروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، اليوم، على التزام المملكة المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مؤكدًا أن بريطانيا متحدة في هذا الجهد وتواصل تقديم الدعم العسكري والإنساني للأوكرانيين.

وقال لامي: "نحن مصممون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وقد أظهرنا وحدة في هذا الأمر على الصعيدين الوطني والدولي. دعمنا سيكون مستمرًا وشاملًا."

وأشار لامي إلى أن التصعيد العسكري في الصراع الأوكراني يزداد تعقيدًا بسبب الدعم الذي تقدمه إيران لروسيا، خاصة من خلال تصدير الصواريخ الباليستية إليها. وأضاف: "هذا تصعيد خطير. إيران تدعم روسيا من خلال تزويدها بالصواريخ الباليستية، مما يفاقم الأزمة ويشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي."

وفي إطار الدعم العسكري لأوكرانيا، أعلن لامي أن المملكة المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية هامة. وقال: "نحن نمد أوكرانيا بقطع غيار لطائرات إف 16، وسنزودها أيضًا بمدرعات وعربات مدرعة بحلول نهاية العام. هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ومواجهة التصعيد الروسي."

كما كشف لامي عن فرض المملكة المتحدة عقوبات على شخصيات إيرانية وروسية متورطة في نقل الأسلحة التي تستخدم ضد أوكرانيا. وأوضح: "لقد فرضنا عقوبات على هؤلاء الأفراد لتقويض قدراتهم على تنفيذ أنشطتهم الإجرامية، ونعمل على تعزيز الضغوط الدولية على إيران وروسيا لوقف انتهاكاتهما."

وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تقصف المدن الأوكرانية بكل وحشية وتحصل على المزيد من الأسلحة من إيران

أدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، اليوم ، بتصريحات حادة حول التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا تقصف المدن الأوكرانية بكل وحشية.

وأشار بلينكن إلى أن موسكو تتلقى دعمًا عسكريًا متزايدًا من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة ، زجاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي عقده ، حيث أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن القصف الروسي أسفر عن أضرار جسيمة في العديد من المدن الأوكرانية، ما تسبب في معاناة كبيرة للمدنيين الأوكرانيين. وقال: "ما نراه من روسيا هو قصف وحشي يستهدف المدنيين والبنية التحتية بشكل متعمد، وهو انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية."

وأشار بلينكن إلى أن التقارير الأخيرة تفيد بأن روسيا قد حصلت على المزيد من الأسلحة من إيران، مما يعزز قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية مدمرة في أوكرانيا. وأضاف: "إن هذا التعاون العسكري بين روسيا وإيران يزيد من تعقيد الصراع ويستدعي ردًا دوليًا قويًا. نحن نراقب هذا الوضع عن كثب ونتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات."

وفي سياق دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، أعلن وزير الخارجية أن الإدارة الأمريكية قد خصصت أكثر من 700 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي. وأوضح أن هذه المساعدات تشمل تقديم الدعم العسكري والإنساني، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لمساعدة الأوكرانيين في مواجهة تداعيات النزاع.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لأوكرانيا حتى تحقق النصر وتستعيد سيادتها. وقال: "نحن نقف مع أوكرانيا في هذه اللحظات الصعبة، ونعمل على تعزيز الدعم الدولي للجهود الأوكرانية في الدفاع عن وطنها."