تونس: التحفظ على أربعة أشخاص في حادثة رفع علم أجنبي فوق مبنى حكومي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس ، اليوم ، عن بدء تحقيق بشأن الحادثة التي تم فيها رفع علم دولة أجنبية فوق مبنى إحدى المؤسسات الحكومية، وذلك بعد تداول فيديو يوضح الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تصريح لـ"موزاييك" يوم الأربعاء، إن النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق فور انتشار الفيديو، حيث تم توقيف أربعة أشخاص، بينما تمت إحالة شخص خامس إلى المحاكمة. وأوضح أن الأبحاث حول الحادثة لا تزال جارية.

وفي السياق ذاته، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس يوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر علم تركيا يرفرف فوق مبنى تابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، مما دفع الإدارة العامة للشركة إلى إصدار بيان اعتذرت فيه عن ما وصفته بـ"الخطأ".

وأكد البيان الصادر عن الشركة أنه تم فتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل المسؤوليات وتطبيق التدابير الإدارية والتأديبية المناسبة.

كامالا هاريس: مقتل الأمريكية عائشة نور في الضفة غير مقبول ويثير تساؤلات مشروعة حول سلوك أفراد الجيش الإسرائيلي

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن استنكارها لمقتل الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية، مؤكدة أن الحادث "غير مقبول" ويثير تساؤلات مشروعة حول سلوك أفراد الجيش الإسرائيلي. وشددت هاريس على أن هذا الحادث يتطلب تحقيقًا دقيقًا وشفافًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وفي تصريحاتها الصحفية، أوضحت هاريس أن الإدارة الأمريكية تطالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لضمان عدم تكرار الحوادث المشابهة، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للحصول على إجابات واضحة حول ملابسات مقتل عائشة نور. وقالت: "يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة بشأن حادث مقتل عائشة نور، والولايات المتحدة ستواصل متابعة التحقيق لضمان تحقيق العدالة."

كما أكدت هاريس على أن واشنطن تطالب بأن يكون هناك تحقيق شامل وشفاف في الحادث، وأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق. وأضافت: "نحن ملتزمون بمحاسبة أي شخص، سواء كان إسرائيليًا أو فلسطينيًا، يذكي العنف ويقوض عملية السلام."

وفي سياق متصل، أكدت هاريس أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول دائمة للنزاع. وقالت: "نحن نعمل على تعزيز السلام في المنطقة، ونعتقد أن محاسبة المتسببين في العنف هي خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار والعدالة."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توترات متزايدة، حيث تتواصل الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، مما يثير القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني والأمني في المنطقة. ويعكس موقف هاريس التزام الإدارة الأمريكية بدعم حقوق الإنسان وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط.