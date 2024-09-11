توقيع اتفاقية أمنية بين السعودية وقطر

عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الداخلية بدولة قطر قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة، اليوم، جلسة مباحثات رسمية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بين البلدين الشقيقين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في ظل ما يميز البلدين من علاقات تاريخية وأخوية راسخة.

وجرى خلال الجلسة بحث مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبعد الجلسة، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ خليفة بن حمد توقيع اتفاقية أمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في دولة قطر في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، وقّعهما مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر عبدالله بن خلف الكعبي.