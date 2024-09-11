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ولي العهد يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. وعبر ولي العهد، عن التهنئة لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً لفخامته التوفيق والسداد.

فيما عبر الرئيس الجزائري عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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