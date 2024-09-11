الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية مسألة تسليم صواريخ لروسيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن للاحتجاج على "تسليم إيران صواريخ بالستية لروسيا" مخصصة لاستخدامها في النزاع في أوكرانيا.

واوضح ناطق باسم الخارجية البريطانية في بيان، "الحكومة البريطانية قالت بوضوح إن أي نقل للصواريخ البالستية إلى روسيا سيعتبر تصعيدا خطيرا وسيؤدي إلى رد فعل كبير". وأشار إلى أن وزير الخارجية ديفيد لامي الذي يزور كييف حاليا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، "أمر" باستدعاء علي متنفار.

وكان بلينكن أعلن الثلاثاء أن إيران تجاهلت عدة تحذيرات بعدم تزويد موسكو مثل هذه الصواريخ.

يأتي هذا الاستدعاء غداة إعلان بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا عقوبات جديدة ضد ايران، ردا على تسليم مثل هذه الصواريخ.

بموجب هذه العقوبات، لن تتمكن الخطوط الجوية الإيرانية المستهدفة لقيامها بتسليم تلك الصواريخ، من العمل على أراضي هذه الدول بعد الآن.

وكانت بريطانيا أعلنت الثلاثاء انها بدأت بإنهاء "جميع الخدمات الجوية المباشرة" مع هذا البلد في إطار العقوبات الجديدة على طهران. وتؤمن الخطوط الجوية الإيرانية رحلات مباشرة عدة مرات أسبوعيا بين مطار هيثرو اللندني وطهران.