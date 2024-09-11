زيلينسكي: انتصار أوكرانيا في حربها مع روسيا يعتمد بشكل أساسي على الدعم الأميركي

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "انتصار" أوكرانيا في حربها مع روسيا يعتمد "بشكل أساسي" على الدعم الأميركي.

واوضح زيلينسكي في تصريح له، إن "خطة النصر هذه تعتمد بشكل أساسي على دعم الولايات المتحدة" و"الشركاء الآخرين"، موضحا أنه سيناقشها مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وأضاف أنه يفترض الكشف عنها قبل قمة السلام الثانية المقرر عقدها في أوكرانيا نهاية العام، وتهدف إلى "تقوية أوكرانيا بشكل جدي" و"إجبار روسيا على إنهاء الحرب".

وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني في الولايات المتحدة.