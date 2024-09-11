الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية عرض مع إدغار طرابلسي شؤونا تربوية

التقى الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق ، في دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، النائب القس إدغار طرابلسي، يرافقه المحامي مروان الدكاش ورفيق فخري.

وذكرت الرهبانية، في بيان، أن "اللقاء كان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المواضيع التربوية والآلية الواجب اعتمادها في سبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025".

وأكد طرابلسي للأب العام "أهمية التواصل مع الرهبانية المارونية المريمية المؤتمنة على مستقبل آلاف الطلاب والتلامذة والمعلمين والموظفين".