الحلبي: مجلس الوزراء سيعمد إلى تخصيص جلسة خاصة بملف التربية

اشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، الى ان المجلس سيعمد إلى تخصيص جلسة خاصة بملف التربية، وقد أقرّ طلب وزارة المال للموافقة على مشروع مرسوم لقطع حساب العام 2020.

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