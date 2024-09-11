قوى الأمن أقامت حفل تخريج عناصر شرطة بلديّة تابعوا دورة تأهيليّة ضمن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي

أقيم في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون / ثكنة الرائد وسام عيد، حفل تخريج عناصر شرطة بلديّة تابعين لعدّة بلديّات، تابعوا دورة تأهيليّة ضمن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان، ومشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة المُمَوَّل من الإتّحاد الأوروبي.

وحضر الحفل، ممثلاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد معهد قوى الأمن الداخلي وكالة العميد الإداري بلال الحجّار، قائد الدّرك الإقليمي وكالة العميد ربيع مجاعص، سفيرة الإتّحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو والي Sandra De Waele سفيرة كندا ستيفاني كولوم Stephanie Colom، سفير الدّنمارك كريستوفر فيفيك، وممثلو جمعيّات وعدد من الضّبّاط.

ولفت الحجّار، الى أن "حضورنا اليوم ضمن سياق تطوير عمل الشرطة البلدية، إنما يؤكد أهمية البيان الخاص باستدامة العمل على تطوير عمل الشرطة البلدية للوصول إلى إطار عمل موحد لها، يسهم في بناء مهنية عناصرها، ويثمر تعاونا مع المؤسسات الأمنية في إطار محدد وواضح، سعيًا إلى تعزيز الأمن على كافّة الأراضي اللبنانية".

وأوضح أنه "في الإطار الإستراتيجي يتضمن نظام الشرطة البلدية مجموعة من الأحكام والقواعد التي تحدد أصول تكوين الشرطة البلدية ومهامها وصلاحياتها وحقوقها وواجباتها. كما يتضمن مدوّنة قواعد سلوك عناصر الشرطة البلدية التي تسعى إلى ضمان احترام أفراد الشرطة البلدية لحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وفقًا للدستور والاتفاقيات والمعايير الدولية".

بدورها، ذكرت السفيرة الكنديّة، ان "قدرة عناصر الشرطة على التّحمل، كما التزامهم بمهامهم، قد وضعتهم في مثابة امتحان في السنوات الماضية. ان التحدي الذي قاموا بمواجهته كان كثير التعقيد بسبب النزاع على الحدود الجنوبية، وهو نزاع قد أثّر على الأمن والاستقرار داخل كل لبنان".