حزب الله: استهداف مربض الزاعورة والمقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا في خراج بلدة زبقين، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الأربعاء 11-09-2024 المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على تمادي العدو في الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة لا سيما مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الأربعاء 11-09-2024 مربض الزاعورة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.