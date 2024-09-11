غارة من الطيران الاسرائيلي المسير استهدفت دراجة على طريق البياضة جنوب صور

افادت معلومات اولية بوقوع غارة نفذها الطيران الاسرائيلي المسير قبل قليل على طريق البياضة جنوب صور مستهدفا دراجة نارية وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف وجاري التحقق من التفاصيل

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