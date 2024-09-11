حراك المتقاعدين العسكريين أعلن حال طوارىء مفتوحة: انعقاد مجلس الوزراء يدل على نيات سيئة وما سيحصل سيفاجئ الحكومة

استغرب "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، "كيف يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من تاريخ اليوم، دون الإعلان عنها مسبقا"، ورأى أن "هذا يدل على نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديدا رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، وان هناك مؤامرة مسبقة وكل ما قيل حول انصافنا هو كذب، وندعو الوزراء إلى وقف هذه المهزلة".

ودعا "جميع المتقاعدين العسكريين إلى أعلى جهوزية اعتبارا من هذه اللحظة، وإعلان حالة طوارئ مفتوحة"، معلنا أنه "يعقد اجتماعات وتواصل مستمر، وما سيحصل سيفاجئ الحكومة، وسيكون التحرك على نطاق واسع في الأماكن التي تهز مضاجعهم".