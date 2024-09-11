شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل يرحب بالتسهيلات والحوافز الضريبية: خطوة مهمة لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بما أعلنه اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بنية الحكومة عن إعدادها فى الأسبوع المقبل حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية تتضمن تبسيط أى إقرار ضريبى يقدمه الممول، وتوحيد المعاملة بين بعضها البعض، ونظام المقاصة المركزى، مثمنا «الشهابي» ما أوضحه رئيس الوزراء أنه يعمل مع وزير الاستثمار على إصدار حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن الحكومة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية قدمت الكثير من الحوافز والتيسيرات الضريببة والجمركية ولكنها للأسف لم تحقق المرجو منها، معربا عن أمله فى أن تستطيع جملة الحوافز والتيسيرات الأخيرة فى تحسين البيئة الاستثمارية فى البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد الشهابى على أهمية الاستثمار الوطنى فى تحقيق تكليفات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة وخاصة فى مجال تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة فى مصر وجعلها مصنع عالمى، مطالبا بإنهاء المشاكل التى يعانى منها المستثمر والصانع المصرى وخاصة فى مجال زيادة أسعار الطاقة سواء الكهرباء او الغاز بشكل متتالى مما جعلها ترفع تكلفة المنتج المحلى وتمثل عائقا أمام الصناع المصريين.