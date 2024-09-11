شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر يشيد بالتيسيرات الضريبية الجديدة: خطوة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالإصلاحات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة، مؤكدة أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة ستلعب دوراً محورياً في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، مشددة على أنها ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال في مصر، وجعلها أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحة أن التسهيلات المقدمة تسهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات، مما يعزز من قدرة الشركات على النمو والابتكار.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات صحفية لها، بالتركيز على الفري لانسرز والشركات الناشئة، معتبرة أن تقديم نظام ضريبي مبسط لهؤلاء الفئات سيشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادى، لافتة إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق.

وأكدت مديح على أن إجراءات تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليص البيانات المطلوبة، خطوة أيضًا ستساعد في تسريع وتيرة الأعمال وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من قبل الممولين، مشيدة كذلك بوضع سقف للغرامات التأخيرية، مما يخفف من الأعباء المالية ويشجع على تسوية المستحقات في الوقت المحدد، لافتة إلى أهمية إطلاق نظام المقاصة المركزي، الذي سيساهم في تسهيل عملية تسوية النزاعات الضريبية وتحسين كفاءة النظام الضريبي بشكل عام، وأكدت أن هذا النظام يعزز من شفافية المعاملات ويعزز من ثقة المستثمرين في النظام الضريبى.

دعت مديح كافة الأطراف المعنية إلى الاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة، مشددة على أن الحزمة الضريبية الجديدة تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكدة أن تحويل العقوبات من عقوبات موحدة إلى عقوبات متدرجة يعكس فهم الحكومة لاحتياجات الممولين ويتيح تطبيق العدالة بشكل أفضل، مما يسهم في خلق بيئة ضريبية أكثر دعماً للمستثمرين.