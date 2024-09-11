جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص في مياه الرياح التوفيقي ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم بنها أول يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص طافية بمياه الرياح التوفيقي أسفل كوبرى 15 مايو بمدينة بنها.

انتقلت قوة أمنية بالتنسيق مع شرطة المسطحات والحماية المدنية، وتم انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لشخص يرتدي ملابسه كاملة، وتبين أن الجثة مر عليها في المياه نحو يومين ولا توجد أي أوراق تدل على شخصيته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.