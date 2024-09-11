الكرملين: قرار السماح لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى قد تم اتخاذه

ياسر رشاد - القاهرة - رجح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قرار السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي قد تم اتخاذه بالفعل ، ورداً على سؤال حول هذا الموضوع، قال بيسكوف: "على الأرجح نعم، تم اتخاذ هذه القرارات بالفعل".

وأشار بيسكوف إلى أن وسائل الإعلام تقوم حالياً بحملة إعلامية بهدف إضفاء الطابع الرسمي على هذا القرار. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد سابقاً أن الولايات المتحدة تدرس السماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

ونقلت صحف أمريكية عن عضو في الكونغرس أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ATACMS الأمريكية لاستهداف روسيا خلال زيارته إلى كييف.

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن رد فعل موسكو على تسليح أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ، مشيراً إلى أن روسيا ستفكر في طبيعة هذا الرد.

كما أكد بيسكوف أن الغرب قد تلقى إشارة بوتين بوضوح حول رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة، مضيفاً أن أوكرانيا يجب أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا، حيث لن تضحي موسكو بمصالحها الأمنية.