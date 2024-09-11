الطيبي يقدم التماسًا للمحكمة العليا ضد بن غفير ويطالب بلقاء مروان البرغوثي

ياسر رشاد - القاهرة - توجه عضو الكنيست أحمد الطيبي إلى المحكمة العليا في القدس، حيث قدم التماسًا ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وذلك بعد قرار الأخير عدم السماح له بلقاء الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي.

وأوضح الطيبي، الذي قدم الالتماس بالتعاون مع جمعية "عدالة"، أنه يطالب بالحق في زيارة البرغوثي ووليد دقة، أحد الأسرى البارزين، وذلك قبل وفاة الأخير. وأشار الالتماس إلى أن النائبة الإسرائيلية ليمور سون هارميلخ قامت بأكثر من عشر زيارات للسجناء الأمنيين اليهود، في حين لم يتم الرد على طلبات الطيبي وجمعية "عدالة".

وفي سياق تعليقاته على الالتماس، صرح إيتمار بن غفير قائلًا: "من المؤسف أنه في اليوم الذي ندفن فيه جنودنا، نجد أنفسنا مضطرين للتعامل مع التماس من أحد أعضاء الكنيست، الذي يتلقى راتبه من أموال الدولة، ويسعى للقاء شريكه مروان البرغوثي، القاتل الذي تلطخت يداه بدماء اليهود. هذا أمر مخزٍ للغاية."

وأكد بن غفير على موقفه الصارم من منع اللقاء، مضيفًا: "أنا السلطة السياسية هنا، وقد قررت أنهم لن يجتمعوا، وأتمسك بهذا القرار. كما أن الأجهزة الأمنية في سلطة السجون تدعم موقفي لدواعٍ أمنية."

إصابات في غارة إسرائيلية على محيط مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام العربية، اليوم ، بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في محيط المدرسة، التي كانت تستخدم كمأوى للعديد من العائلات في المخيم. وقد أدى الانفجار إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال كانوا متواجدين في المنطقة في وقت الهجوم.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث أوضاع بعضهم تعتبر خطيرة. كما تسببت الغارة في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المنطقة، مما يزيد من معاناة سكان المخيم الذين يعانون بالفعل من ظروف صعبة.

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بفلسطين المحتلة وسط توتر على الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم ، بأن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات إسرائيلية في الجليل الأعلى، تحديدًا في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يشهد الوضع الأمني تصعيدًا بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات مسلحة من الجانب اللبناني.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي بيان رسمي حول أسباب إطلاق صفارات الإنذار، إلا أن هذه المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من المناوشات والاشتباكات المتفرقة بين القوات الإسرائيلية والمسلحين المتمركزين في جنوب لبنان.