إصابات في غارة إسرائيلية على محيط مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام العربية، اليوم ، بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في محيط المدرسة، التي كانت تستخدم كمأوى للعديد من العائلات في المخيم. وقد أدى الانفجار إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال كانوا متواجدين في المنطقة في وقت الهجوم.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث أوضاع بعضهم تعتبر خطيرة. كما تسببت الغارة في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المنطقة، مما يزيد من معاناة سكان المخيم الذين يعانون بالفعل من ظروف صعبة.

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بفلسطين المحتلة وسط توتر على الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم ، بأن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات إسرائيلية في الجليل الأعلى، تحديدًا في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يشهد الوضع الأمني تصعيدًا بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات مسلحة من الجانب اللبناني.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي بيان رسمي حول أسباب إطلاق صفارات الإنذار، إلا أن هذه المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من المناوشات والاشتباكات المتفرقة بين القوات الإسرائيلية والمسلحين المتمركزين في جنوب لبنان.

الكرملين: قرار السماح لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى قد تم اتخاذه

رجح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قرار السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي قد تم اتخاذه بالفعل. ورداً على سؤال حول هذا الموضوع، قال بيسكوف: "على الأرجح نعم، تم اتخاذ هذه القرارات بالفعل".

وأشار بيسكوف إلى أن وسائل الإعلام تقوم حالياً بحملة إعلامية بهدف إضفاء الطابع الرسمي على هذا القرار. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد سابقاً أن الولايات المتحدة تدرس السماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

ونقلت صحف أمريكية عن عضو في الكونغرس أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ATACMS الأمريكية لاستهداف روسيا خلال زيارته إلى كييف.

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن رد فعل موسكو على تسليح أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ، مشيراً إلى أن روسيا ستفكر في طبيعة هذا الرد.

كما أكد بيسكوف أن الغرب قد تلقى إشارة بوتين بوضوح حول رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة، مضيفاً أن أوكرانيا يجب أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا، حيث لن تضحي موسكو بمصالحها الأمنية.