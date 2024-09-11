ولي العهد ورئيس مجلس الدولة الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية لي تشيانج. وأقيمت مراسم استقبال رسمية أقيمت للمسؤول الصيني. عقب ذلك عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية.



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