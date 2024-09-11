قوى الأمن عممت صورة سوريّ فُقِدَ أثناء توجّهه من مكان إقامته في عاليه إلى بلدة القاع

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود منير حافظ مكارم (من مواليد عام 1994، سوري)، والذي فُقِدَ، بتاريخ 9-9-2024، أثناء توجّهه من مكان إقامته في عاليه، إلى مركز عمله في بلدة القاع، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر قرنايل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 360704-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.