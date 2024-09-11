سلام رداً على الاتهامات المتعلقة بملف شركات التأمين: سننشر كل الارقام أمام مجلس النواب والرأي العام

أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في حديث لـ"الجديد" رداً على الاتهامات المتعلقة بملف شركات التأمين، الى أن "وزارة الاقتصاد استُهدفت على مدار سنتين وكل الاتهامات الموجهة لنا غير حقيقية وغير مُثبتة".

ولفت سلام، الى أنه "كفى تهجماً على الهيئات الرقابية في لبنان وسننشر كل الارقام أمام مجلس النواب والرأي العام لنفضح كل من قام بالفزلكة".