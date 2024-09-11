وزارة الصحة: تفعيل مراجعات مرضى الأمراض السرطانية والمستعصية على الخط الساخن 1214

أعلنت وزارة الصحة، عن خطوة جديدة تعزز التواصل مع مرضى الأمراض السرطانية والمستعصية، حيث وضعت الوزارة في خدمتهم الخط الساخن 1214، بعدما أعادت تفعيل خدمة المراجعات على هذا الخط بهدف تسهيل حصولهم على دوائهم والمعلومات المتعلقة بالعلاجات اللازمة.

وأوضحت أنّ "من خلال الـ1214 يمكن للمواطنين المرضى والمهتمين بهم الاستفسار عن الحصول على إرشادات حول المراكز الطبية المعتمدة التي يمكنهم من خلالها إنشاء رقم صحي موحّد، والمسار المطلوب للحصول على الدواء بشكل منتظم، وآلية الحصول على العلاجات الخاصة بالأمراض السرطانية والمستعصية".

وذكرت الوزارة أنّه "يعمل الخط الساخن 1214 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا من الإثنين إلى الجمعة للاجابة عن الاستفسارات المذكورة وما قد يتصل بها من توضيحات يحتاج إليها المرضى والمهتمون بهم".