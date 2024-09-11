أعلنت وزارة الصحة، عن خطوة جديدة تعزز التواصل مع مرضى الأمراض السرطانية والمستعصية، حيث وضعت الوزارة في خدمتهم الخط الساخن 1214، بعدما أعادت تفعيل خدمة المراجعات على هذا الخط بهدف تسهيل حصولهم على دوائهم والمعلومات المتعلقة بالعلاجات اللازمة.
وأوضحت أنّ "من خلال الـ1214 يمكن للمواطنين المرضى والمهتمين بهم الاستفسار عن الحصول على إرشادات حول المراكز الطبية المعتمدة التي يمكنهم من خلالها إنشاء رقم صحي موحّد، والمسار المطلوب للحصول على الدواء بشكل منتظم، وآلية الحصول على العلاجات الخاصة بالأمراض السرطانية والمستعصية".
وذكرت الوزارة أنّه "يعمل الخط الساخن 1214 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا من الإثنين إلى الجمعة للاجابة عن الاستفسارات المذكورة وما قد يتصل بها من توضيحات يحتاج إليها المرضى والمهتمون بهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تفعيل مراجعات مرضى الأمراض السرطانية والمستعصية على الخط الساخن 1214 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.