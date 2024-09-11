ترامب: المناظرة بيني وبين كامالا هاريس لم تكن منصفة بحقي

ذكر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أن "المناظرة بينه وبين منافسته كامالا هاريس لم تكن منصفة بحقه".

ولفت ترامب، على قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، الى أنه "حصل غش، مثلما توقعت، لأنك عندما تنظر إلى الوقائع ترى أنهم كانوا يصححون كل شيء (أقوله) ولا يصححونها".

كما انتقد ترامب نجمة البوب تايلور سويفت لأنها أيدت هاريس بعد المناظرة، بقوله "لم أكن من المعجبين بتايلور سويفت إنها شخص ليبرالي جدا. يبدو أنها تؤيد دائما المرشح الديموقراطي، وستدفع على الأرجح ثمن ذلك في السوق".