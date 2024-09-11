الأونروا: نحو 530 ألف طفل تلقوا لقاح شلل الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة

أعلنت وكالة "الأونروا"، أنّ "نحو 530 ألف طفل تلقوا لقاح شلل الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة".
وأمس، بدأت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال القطاع وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد عرقلة إسرائيلية لقافلة تنقل خبراء ووقودًا.
وبعد رصد أول حالة شلل أطفال في غزة منذ 25 عاماً، بدأت حملة تلقيح واسعة في الأول من أيلول، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
والهدف هو منع انتشار فيروس شلل الأطفال من النوع 2 (cVDPV2). وعلى الأطفال تلقي جرعتين من لقاح nOPV2 بفاصل أربعة أسابيع.
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