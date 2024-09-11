شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات التحالف الوطنى لدعم الأكثر احتياجا مع قرب الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده في دعم الفئات الأولى بالرعاية في كافة المحافظات لحرصه على مشاركة المواطنين كافة المناسبات وتقديم الدعم اللازم.

وبدأ التحالف الوطنى في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى المعرض السلعى الرئيسى للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع، وتفقد الوزير المعرض وذلك للتأكد من طرح السلع والمنتجات بالتخفيضات المعلنة، مع كتابة السعر قبل وبعد التخفيض.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى أنه تم التنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين بشان إقامة المعارض بالمحافظات المختلفة بالتعاون بين الوزارة والتحالف الوطنى ومؤسسات المجتمع المدنى، لافتة إلى توافر كافة السلع والمنتجات بأسعار منخفضة عن السوق المحلى بمعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مضيفة سيتم عمل معارض بالمشاركة بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.

وفى هذا الإطار قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يتم تطوير شكل معارض اهلا مدارس بما يفيد أولياء الأمور والطلبه والمدرسين من خلال تخفيض الأسعار بشكل مستمر، إضافة إلى توفير تلك السلع فى 1060 منفذ استهلاكى لافتا إلى أنه يتم طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 30٪، كما تم الاتفاق مع محافظة القاهرة على إقامة معرض دائم فى معظم احياء محافظة القاهرة.

كما عمل التحالف الوطني على توزيع الشنط المدرسية والأدوات على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية من خلال تنظيم المعارض والفعاليات المتنوعة.