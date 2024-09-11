شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: مجزرة "المواصى" استكمالا لوحشية الاحتلال.. ومصر تواصل دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أدان المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مجزرة القوات الإسرائيلية في منطقة المواصي بخان يونس.

وأكد، أن استمرار الغارات الإسرائيلية الوحشية على المدنيين العزل بأماكن متفرقة من قطاع غزة استكمالا لسيناريو جرائم الحرب الذي عزم رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، على تحقيق هدفه الرئيسي بتصفية القضية الفلسطينية بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وأشار الجندى في بيان له، إلى أن استمرار أعمال الوحشية والهمجية في قتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني يؤكد تواطؤ المجتمع الدولي مع إسرائيل واعتبرها الإبن المدلل الذي لا يجب أن يتم توجيه له أي أنواع المعاقبة، مؤكدا: أن إسرائيل ستظل تتهرب من اي محاولات للتفاوض أو فرض اتفاق بموجبه يتم وقف إطلاق النار بشكل دائم بقطاع غزة،

ولفت الجندى، إلى أن المراوغة أسلوب إسرائيل الحالي والقادم ولن ترضخ لأي اتفاق يتعارض مع تحقيق أهدافها ومصالحها الغير مشروعة في القطاع .

وقال المهندس حازم الجندي، أن الدولة المصرية ستظل تدفع ثمن فاتورة دفاعها ودعمها للقضية الفلسطينية وستظل في مقدمة الدول العربية والأجنبية التي طالما أكدت على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وان يحيا حياة كريمة مستقلة، بدولة مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تواجه عدد كبير من الضغوطات والتحديات جراء التعامل وفق دبلوماسيتها المتوازنة في حل القضية الفلسطينية، فرفعها شعار التفاوض وتقديم حلول متعددة لوقف الحرب القائمة بقطاع غزة، وعلى الرغم من ذلك صامدة ومؤمنة بحقوق أشقائها الفلسطينين وتسعى بتحركاتها الدؤوبة من أجل رفع المعاناة عنهم والتنديد المستمر بجرائم إسرائيل أمام كافة المحافل الدولية.