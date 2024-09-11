شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع منحا مالية لـ1620 أسرة وصلت لـ10 ملايين جنيه ضمن "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم عدد 3 احتفالات لتوزيع منح مالية لـ 1620 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقري ونجوع محافظات أسوان والأقصر وأسيوط بتكلفة اجمالية وصلت 10 ملايين جنيه، بغرض المساهمة فى رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الاسرة مثل الاسرة المعيلة، والأيتام، والأسر التى تعاني من الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة “إيد واحدة” التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.



تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.



تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.



التحالف الوطنى يوزع منح مالية لـ 1620 أسرة 6



التحالف الوطنى يوزع منح مالية لـ 1620 أسرة 5



التحالف الوطنى يوزع منح مالية لـ 1620 أسرة 4



التحالف الوطنى يوزع منح مالية لـ 1620 أسرة 3



التحالف الوطنى يوزع منح مالية لـ 1620 أسرة 2