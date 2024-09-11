الإقرارات والقيمة المضافة والمقاصة.. مدبولي يكشف تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نتحدث عن تشجيع القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة من خلال حزمة من الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات بصورة كبيرة، والتي ستعرض بالتفاصيل.

أضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بالنسبة لأي إقرار ضريبي سيُقدَّم من أي ممول أو مستثمر، سيكون هناك تبسيط للإقرار نفسه، وسيكون حجم المعلومات المطلوبة سنويًا أقل بكثير".

وتابع رئيس الوزراء: "كانت هناك بعض الغرامات نتيجة لتأخير الفحص؛ كان من المفترض أن يدفع بعض المستثمرين غرامة بقيمة 10 على سبيل المثال، ولكن قيل إن الغرامات تصل إلى 50 أو 60، لذا، فإن الحد الأقصى للغرامة لن يتجاوز أصل الرقم الضريبي".

وأكمل رئيس الحكومة: "سيتم توحيد المعاملة بين جميع المأموريات من خلال أدلة لضمان عدم وجود أي اختلالات في المعاملة الضريبية من مكان لآخر".

كما أضاف: "فكرة نظام المقاصة المركزية هي أن الممول له حقوق في استرداد أعباء ضريبية أو برنامج رد أعباء التصدير، وفي نفس الوقت عليه فواتير في الكهرباء والمياه والغاز. سيكون هناك نظام مقاصة مركزي وفقًا لاختياره، بمعنى أنه إذا كان له أموال هنا، يمكنه طلب ضمها إلى مكان آخر".

واستطرد مدبولي أن "رد ضريبة القيمة المضافة كان دائمًا محل شكوى من المصدرين لأنها تأخذ وقتًا طويلًا جدًا، ولكننا في السنة المقبلة سنصل إلى رد مبلغ يتراوح بين أربع إلى خمس أضعاف الرقم الذي كنا نرده في السنة الماضية".