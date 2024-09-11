مش هنحمل المستثمر أعباء بسبب تأخرنا.. وزير المالية: تيسيرات على عقوبات تأخير السداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مجموعة التسهيلات الضريبية التي سيتم تقديمها تشمل تيسيرات على العقوبات المفروضة على المستثمرين في حال التأخير في السداد.



أضاف "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "سيتم تطبيق تدرج في هذه الأمور حتى يكون هناك سهولة ويسر، وكل ذلك لأننا نطلب من الممول أن يثق بنا تدريجيًا، وأن يدخل معنا في المنظومات الإلكترونية التي ستحمينا وتحميه."



وتابع وزير المالية: "نتحدث عن تحديات كبيرة جدًا، وملفات قديمة لم تُفحص بعد، ونزاعات تأخذ مدة طويلة، وأصل ذلك هو غياب المعلومات الكافية بين الطرفين، ومع المنظومة التكنولوجية قطعنا شوطًا كبيرًا في حل هذه المشكلات."



وأكمل كجوك: "سيتم حل جميع النزاعات القديمة والأمور المتراكمة بشكل يسير وعادل لنا وللمستثمر".



وأضاف: "فحصنا حالة بعد سبع أو ثماني سنوات، ولن نحمل المستثمر أعباء بسبب تأخرنا في الفحص، وبالتالي ستكون العلاقة واضحة جدًا، وسيكون هناك تيسيرات في هذا الأمر".