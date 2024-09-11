غوتيريش: الموت والدمار في غزة أسوأ ما شاهدته طيلة ولايتي

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، إن "الدمار والموت" في قطاع غزة ، هو "أسوأ" ما شاهده طيلة ولايته بمنصبه الحالي الذي تولاه عام 2017.

وأكد غوتيريش في حوار صحفي، أن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف إطلاق نار محتمل في غزة، مذكرا بوجود "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة" في الشرق الأوسط (UNTSO).

ولفت إلى أن قبول إسرائيل بهذا العرض "احتمال ضعيف"، لذا فإنه وصف انخراط الأمم المتحدة بأي دور في مستقبل غزة بـ "غير الواقعي".

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار الفوري بغزة.

وتابع: "لم أشهد أبدا مثل هذا المستوى من الموت والدمار الذي نشهده في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأكد أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأنه "لا بديل آخر" له.

المصدر : وكالات