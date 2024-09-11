الخطيب التقى علي فياض وبحثا أوضاع النازحين والمقيمين في القرى الجنوبية

التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في مقرّ المجلس، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، وجرى التباحث في "أوضاع النازحين والمقيمين في القرى الجنوبية وسبل تعزيز صمودهم".

هذا، وتم استعراض التطورات في لبنان والمنطقة في ظل تصاعد الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية.